[Courses hippiques] Plat Hippodrome de Dieppe, 6 mai 2023, Rouxmesnil-Bouteilles.

Que l’on soit parieur d’un jour ou turfiste averti, assister à une course hippique est toujours un spectacle… Tout commence par le rond de présentation, où les jockeys montent en selle sous l’œil du public et prennent leurs dernières instructions auprès des entraîneurs. C’est l’occasion d’admirer les chevaux de près et pourquoi pas de faire votre choix pour parier.

S’en suit le passage aux guichets de jeux où les pronostics vont bon train. Les cotes affichées vous aideront également dans votre choix. Favori ou outsider, faites vos jeux. Prenez place dans la tribune et n’oubliez pas vos jumelles !

Quel que soit la discipline courue ce jour-là, plat, trot ou obstacle, le suspense est au rendez-vous. Lorsque sonne la fin de l’épreuve, toute la tribune s’anime d’un brouhaha où se mêlent soupirs déçus des malchanceux et cris de joie des plus victorieux !.

2023-05-06 à 16:40:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Hippodrome de Dieppe

Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie



Whether you are a day bettor or a seasoned turf fan, attending a horse race is always a spectacle… It all starts with the presentation round, where the jockeys get into the saddle in front of the public and take their final instructions from the trainers. This is an opportunity to see the horses up close and why not make your choice for betting.

The next step is to go to the betting booths, where you can make predictions. The posted odds will also help you in your choice. Favourite or underdog, place your bets. Take a seat in the grandstand and don’t forget your binoculars!

No matter what discipline is being run that day, flat, trotting or jumping, the suspense is there. When the race ends, the whole grandstand comes alive with a hubbub that combines the disappointed sighs of the unlucky ones and the shouts of joy of the most victorious!

Tanto si es usted un aficionado de un día como si es un veterano del turf, ver una carrera de caballos es siempre un espectáculo… Todo comienza con la ronda de presentación, en la que los jinetes se suben a la silla ante el público y reciben las últimas instrucciones de los entrenadores. Es una oportunidad para ver a los caballos de cerca y apostar.

El siguiente paso es ir a las cabinas de apuestas, donde se hacen los pronósticos. Las cuotas publicadas también le ayudarán en su elección. Favoritos o perdedores, hagan sus apuestas. Siéntese en la tribuna y no olvide sus prismáticos

Sea cual sea la disciplina que se corra ese día, liso, trote o salto, el suspense está ahí. Cuando termina la carrera, toda la tribuna se anima con una algarabía que combina los suspiros decepcionados de los desafortunados con los gritos de alegría de los más victoriosos

Ein Pferderennen ist immer ein Spektakel, ganz gleich, ob Sie nur einen Tag wetten oder ein erfahrener Turfist sind… Alles beginnt mit der Vorstellungsrunde, in der die Jockeys unter den Augen der Zuschauer in den Sattel steigen und letzte Anweisungen von den Trainern erhalten. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Pferde aus der Nähe zu betrachten und vielleicht sogar eine Wette zu platzieren.

Dann geht es weiter zu den Wettbüros, wo Sie Ihre Tipps abgeben können. Auch die Quoten helfen Ihnen bei Ihrer Entscheidung. Favorit oder Außenseiter, setzen Sie Ihre Wetten. Nehmen Sie auf der Tribüne Platz und vergessen Sie Ihr Fernglas nicht!

Egal ob Flachrennen, Trabrennen oder Hindernisrennen, die Spannung ist garantiert. Wenn das Ende des Rennens eingeläutet wird, ist die ganze Tribüne in einen Tumult aus enttäuschten Seufzern der Pechvögel und Jubelschreien der Sieger verwickelt!

Mise à jour le 2023-01-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité