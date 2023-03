Soirée de la Saint Patrick Rouville Rouville Catégories d’Évènement: Oise

Oise Rouville . Les Orchestres du Valois organisent la soirée de la Saint Patrick à Rouville au parc de la mairie le 18 mars 2023, à partir de 18h venez profiter d’un concert d’ensemble Irlandais suivi de Luc Alenvers à 19h30.

Une buvette et la restauration seront disponibles sur place.

Pré-réservation du repas conseillée sur : orchestres.valois@gmail.com

En partenariat avec le Fumoir Rouvillois et la Croisée des Bières orchestres.valois@gmail.com Rouville

