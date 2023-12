Réveillon du Nouvel An 2024 – La Chaumière Routes des Fontaines Bellefontaine Catégories d’Évènement: Bellefontaine

31 décembre 2023, Bellefontaine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2024-01-01 01:00:00 . Un menu du Jour de l’An vous est proposé avec animation musicale par Gem Duo. Amuse-bouche

*****

Blinis au saumon mariné

*****

Suprême de volaille sauce forestière et Morilles Galette de maïs et flan de légumes

*****

Duo de fromages Comtois

*****

Sablé Breton mousse chocolat blanc, ananas confit et coulis passion Menu enfant Mini blinis au saumon

****

Emincé de volaille à la crème

****

Glace Magnum Réservation obligatoire – Attention le nombre de place est limité ! Egalement vente à emporter. EUR.

Routes des Fontaines Salle des fêtes de Bellefontaine

Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

