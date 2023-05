Routes de Sable Au Bon Coin, 3 juin 2023, Aubervilliers.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Performance de Léonce Noah, Ife Day et Vir Andres Hera.

Routes de Sable est

une performance proposée par Léonce Noah, Ife Day et Vir Andres Hera

dans le cadre de Nuit Blanche. Prolongeant l’univers du Daftar – projet

filmique de Vir Andres Hera en plusieurs chapitres -, elle met en scène trois êtres

venus des sables pour tresser des récits fragmentés et interroger la dimension

immémoriale de l’histoire. Au cours de la performance, leurs rôles ne cessent

de s’intervertir et leurs identités de muter.

Les performances au Centre d’art Ygrec-ENSAPC

seront suivies d’une performance de Côme Ferrasse et d’un live de Lina

Filipovich au bar Au Bon Coin.

Le projet Routes de Sable est soutenu

par l’École nationale

supérieure d’arts de Paris-Cergy, Le réseauTRAM

Né·e en 1987 à Port-au Prince, Ife Day est

un·e artiste et performeur·euse. Son travail mêle textes, vidéos, installation

et mouvements. Attaché·e aux décharges multiples que provoque le déplacement,

iel nous invite sur le terrain de jeu protéiforme du rêve afin d’y envisager

des métamorphoses sociales, familiales, politiques. Dans ses compositions,

iel développe des textures spatio-temporelles et corporelles inspirées des

mondes caraïbéens.

Léonce Noah est

un chorégraphe, performeur et artiste plasticien ivoirien habitant en France.

Son travail convoque une pluralité de langages qui sont les siens : le Baoulé,

le français, et particulièrement le Nouchi : le parler d’Ivoirien·nes de classe

populaire, langue métissée et créolisée par des apports des langues autochtones

ivoiriennes. Il convoque les gestes du quotidien, et explore avec spontanéité la

constante transformation du corps et de l’espace. L’écriture fait partie prenante

de sa démarche. Elle reflète la mouvance et l’oralité des langues, en même

temps qu’elle questionne l’héritage colonial.

D’origine mexicaine, Vir Andres Hera est

cinéaste et artiste. Son travail oscille entre image en mouvement, nouvelles

technologies, oralité et littérature. Ses installations vidéo questionnent

l’histoire des représentations, les sources vernaculaires et savantes et

mettent en lumière des récits émancipatoires afin de redéfinir le poids de

l’histoire coloniale. Diplômé·e du MOCO, du Fresnoy Studio et de l’UQÀM, iel

fait partie du comité éditorial de Qalqalah قلقلة et enseigne à l’École Expérimentale d’Annecy-Alpes.

Au Bon Coin 28 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

Au Bon Coin 28 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

© Vir Andres Hera Vir Andres Hera, and the category is, face!, Le Daftar, vidéo 16mm (extrait), 2023 Avec Ife Day, Daniel Galicia, Fabienne Guilbert Burgoa, Léonce Noah et Belinda Zhawi.