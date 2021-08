Saint-Julien-Molhesabate mairie Saint Julien Molhesabate Haute-Loire, Saint-Julien-Molhesabate ROUTES ANCESTRALES DE ST JULIEN MOLHESABATE mairie Saint Julien Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Molhesabate

ROUTES ANCESTRALES DE ST JULIEN MOLHESABATE mairie Saint Julien Molhesabate, 19 septembre 2021, Saint-Julien-Molhesabate. ROUTES ANCESTRALES DE ST JULIEN MOLHESABATE

mairie Saint Julien Molhesabate, le dimanche 19 septembre à 10:30

Tous les chemins mènent à St Julien MOLHESABATE : on ne circulait pas en 1825 sur les mêmes routes qu’aujourd’hui Dimanche 19 septembre : 10h30 à la salle polyvalente mairie—entrée libre Exposition mairie Saint Julien Molhesabate ST JULIEN MOLHESABATE Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Molhesabate Autres Lieu mairie Saint Julien Molhesabate Adresse ST JULIEN MOLHESABATE Ville Saint-Julien-Molhesabate lieuville mairie Saint Julien Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate