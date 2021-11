Route voyage Fabrique à Impros (La), 9 décembre 2021, Nantes.

2021-12-09

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Réservation : lafabriqueaimpros.com

Avez-vous déjà rêvé de partir, de tout quitter sur un coup de tête pour aller voir ailleurs ? Si oui, c’est que vous êtes familiers de l’appel du voyage. Sachez qu’il peut frapper à tout moment ! Parfois on s’y attend, on s’y prépare, et parfois, il nous tombe dessus sans crier gare…Venez choisir la raison qui pousse nos protagonistes à succomber à l’appel de la route, ainsi que leurs points de départ et d’arrivée. Sur leur chemin, ils feront voyager les personnages, au fil d’une longue improvisation.Ils vivront une aventure asphaltée, pleine de paysages, d’escales et de rencontres. De kilomètre en kilomètre, vous découvrirez leurs envies, leurs sentiments, leurs secrets… Tout ce qui les a poussés à prendre la route, et peut-être plus encore.

Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

