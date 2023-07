Les Visites du Jeudi > Les Serres de l’Agon route touristique La Lorie Quettreville-sur-Sienne, 17 août 2023, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

Découverte de l’univers horticole et des serres de production. Visites gratuite à 10h15..

2023-08-17 10:15:00 fin : 2023-08-17 . .

route touristique La Lorie

Quettreville-sur-Sienne 50230 Manche Normandie



Discover the horticultural world and production greenhouses. Free tours at 10:15 a.m.

Descubra el mundo de la horticultura y los invernaderos de producción. Visitas gratuitas a las 10.15 h.

Entdeckung der Welt des Gartenbaus und der Produktionsgewächshäuser. Kostenlose Besichtigung um 10:15 Uhr.

