Concressault Festival de Boucard 2023 : concert de Pierre Genisson et David Bismuth Route Sens-beaujeu Concressault, 2 août 2023, Concressault. Concressault,Cher Le Festival de Boucard accueille Le clarinettiste Pierre Génisson & le pianiste David Bismuth.

25 EUR.

The Boucard Festival welcomes clarinettist Pierre Génisson & pianist David Bismuth El Festival Boucard recibe al clarinetista Pierre Génisson y al pianista David Bismuth Das Festival de Boucard empfängt den Klarinettisten Pierre Génisson & den Pianisten David Bismuth

