Concours de belote Route principale Plazac, 18 novembre 2023, Plazac.

Plazac,Dordogne

Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Plazac. 1 lot pour tous. Buvette – crêpes. Après la belote : casse-croûte..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Route principale Salle Polyvalente

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Belote competition organized by the festival committee of Plazac. 1 prize for all. Refreshment bar – pancakes. After the belote : snack.

Concurso de belote organizado por el comité de fiestas de Plazac. 1 premio para todos. Barra de refrescos – tortitas. Después de la belote : merienda.

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Festkomitee von Plazac. 1 Los für alle. Getränk – Crêpes. Nach dem Belote: Imbiss.

