Repas dansant à Plazac Route principale Plazac, 14 octobre 2023, Plazac.

Plazac,Dordogne

Repas dansant avec Moules Frites, organisé par le comité des fêtes de Plazac.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Route principale Salle Polyvalente

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance with Moules Frites, organized by the Plazac festival committee

Cena y baile con Moules Frites, organizado por el Comité de Fiestas de Plazac

Tanzmahl mit Moules Frites, organisiert vom Festkomitee von Plazac

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère