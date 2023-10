Cirque d’objets « Track » Route principale Louhossoa, 14 janvier 2024, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Symphonie beatbox pour trains électriques. Un circuit géant de trains électriques : ses passages à niveau, ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts.

Et sa musique : le cliquetis du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons dans les virages, leur sifflement dans les descentes et le tchou-tchou évidemment !.

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . EUR.

Route principale Salle Harri Xuri

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Beatbox symphony for electric trains. A giant circuit of electric trains: level crossings, switches, tunnels and bridges.

And its music: the clatter of the locomotive starting up, the hissing of the carriages on bends, their whistling on descents and, of course, the choo-choo!

Sinfonía beatbox para trenes eléctricos. Un circuito gigante de trenes eléctricos: pasos a nivel, agujas, túneles y puentes.

Y la música: el traqueteo de la locomotora al arrancar, el siseo de los vagones al doblar, el silbido al descender y, por supuesto, ¡el chirp-chirp!

Beatbox-Symphonie für elektrische Züge. Eine riesige elektrische Zugstrecke: ihre Bahnübergänge, Weichen, Tunnel und Brücken.

Und seine Musik: das Rattern beim Anfahren der Lokomotive, das Zischen der Waggons in den Kurven, ihr Pfeifen bei den Abfahrten und natürlich das Tschu-tschu!

