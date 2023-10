Gure Xaharrak Route principale Louhossoa, 24 novembre 2023, Louhossoa.

Aux « écureuils bleus », comme dans beaucoup d’EPHPAD, la logique économique met à mal l’humanité inhérente au soin. Alors que l’établissement est sur le point de fêter ses 50 ans, la menace d’un contrôle inopiné plane sur le quotidien de ses équipes. À travers les cinq personnages suivis dans cette maison de retraite imaginaire, la compagnie Bonbon beltz nous pose une question essentielle : que faisons-nous de nos vieux ?.

At the « écureuils bleus », as in many EPHPADs, economic logic is undermining the humanity inherent in care. Just as the establishment is about to celebrate its 50th anniversary, the threat of an unannounced audit looms over the daily lives of its teams. Through the five characters we follow in this imaginary retirement home, the Bonbon beltz company asks us an essential question: what do we do with our elderly?

En los « écureuils bleus », como en muchas EPHPAD, la lógica económica está socavando la humanidad inherente a los cuidados. Justo cuando el establecimiento está a punto de celebrar su 50 aniversario, la amenaza de una auditoría sin previo aviso se cierne sobre la vida cotidiana de sus equipos. A través de los cinco personajes que seguimos en esta residencia de ancianos imaginaria, la empresa Bonbon beltz nos plantea una cuestión esencial: ¿qué hacemos con nuestros mayores?

In « Les écureuils bleus », wie in vielen anderen Pflegeheimen, untergräbt die wirtschaftliche Logik die Menschlichkeit, die der Pflege innewohnt. Als das Heim kurz davor steht, sein 50-jähriges Bestehen zu feiern, schwebt die Bedrohung einer unangekündigten Kontrolle über dem Alltag der Teams. Anhand der fünf Personen, die in diesem imaginären Altenheim verfolgt werden, stellt uns die Theatergruppe Bonbon beltz eine wesentliche Frage: Was machen wir mit unseren alten Menschen?

