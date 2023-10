Le joueur de flûte Route principale Louhossoa, 22 novembre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Le musicien Joachim Latarjet adapte le conte traditionnel des frères Grimm, Le Joueur de Flûte de Hamelin, et le transpose dans notre monde contemporain..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:00:00. EUR.

Route principale Salle Harri Xuri

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musician Joachim Latarjet adapts the Brothers Grimm’s traditional tale, The Pied Piper of Hamelin, and transposes it to our contemporary world.

El músico Joachim Latarjet adapta el cuento tradicional de los hermanos Grimm, El flautista de Hamelin, y lo traslada a nuestro mundo contemporáneo.

Der Musiker Joachim Latarjet adaptiert das traditionelle Märchen der Brüder Grimm, Der Rattenfänger von Hameln, und versetzt es in unsere heutige Welt.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque