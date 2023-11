Spectacle de danse So Egin Route principale Louhossoa, 19 novembre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez la nouvelle création « So egin » de la compagnie Zarena Zarelako. A travers ce nouveau spectacle qui prend place dans un grenier, les danseuses feront revivre les danses qui ont fait les succès de la troupe depuis plus de 15 ans.

Vendredi et samedi, vente de talo sur place et buvette tout le week-end.

Une exposition de costumes de danseuses sera exposée pendant les trois jours..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:30:00. EUR.

Route principale Salle Harri xuri

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the new creation « So egin » by the Zarena Zarelako company. In this new show set in an attic, the dancers revive the dances that have made the troupe such a success for over 15 years.

On Friday and Saturday, talo will be sold on site, and refreshments will be available all weekend.

An exhibition of dancers’ costumes will be on display all three days.

Descubra la nueva creación « So egin » de la compañía Zarena Zarelako. En este nuevo espectáculo, ambientado en un desván, los bailarines reviven las danzas que han hecho triunfar a la compañía durante más de 15 años.

El viernes y el sábado se venderá talo in situ, y habrá un bar de refrescos durante todo el fin de semana.

Durante los tres días se expondrá una muestra de los trajes de los bailarines.

Entdecken Sie die neue Kreation « So egin » der Kompanie Zarena Zarelako. In diesem neuen Stück, das auf einem Dachboden spielt, lassen die Tänzerinnen die Tänze wieder aufleben, mit denen die Truppe seit über 15 Jahren erfolgreich ist.

Am Freitag und Samstag wird vor Ort Talo verkauft und das ganze Wochenende über gibt es Getränke.

Eine Ausstellung von Kostümen der Tänzerinnen wird an allen drei Tagen zu sehen sein.

