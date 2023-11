I Ikusgarria Route principale Louhossoa, 18 novembre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du festival Harri Xuri.

Spectacle de danse avec le groupe Primadera.

Vendredi et samedi, vente de talo sur place, et buvette tout le week-end.

Une exposition de costumes de danseuses sera exposée pendant les trois jours..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 22:00:00. EUR.

Route principale Salle Harri Xuri

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Harri Xuri festival.

Dance show with the Primadera group.

Friday and Saturday, talo sales on site, and refreshments all weekend.

An exhibition of dancers’ costumes will be on display all three days.

En el marco del festival Harri Xuri.

Actuación de danza del grupo Primadera.

El viernes y el sábado habrá venta de talo in situ y refrescos durante todo el fin de semana.

Durante los tres días se expondrán los trajes de los bailarines.

Im Rahmen des Harri Xuri Festivals.

Tanzaufführung mit der Gruppe Primadera.

Freitag und Samstag Verkauf von Talo vor Ort und Erfrischungsstände während des gesamten Wochenendes.

Eine Ausstellung von Kostümen der Tänzerinnen wird an allen drei Tagen zu sehen sein.

