Polliki Taldea et EO Elgar Oinka Route principale Louhossoa, 17 novembre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du festival Harri Xuri Dantza.

La compagnie Polliki taldea et Elgar Oinka vous propose un spectacle à partie de 20h à la salle Harri xuri.

Vendredi et samedi, vente de talo sur place et buvette tout le week-end.

Une exposition de costumes de danseuses sera exposée pendant les trois jours..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. EUR.

Route principale Salle Harri Xurri

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Harri Xuri Dantza festival.

The Polliki taldea company and Elgar Oinka propose a show starting at 8pm at the Harri xuri hall.

On Friday and Saturday, talo will be sold on site, and refreshments will be available all weekend.

An exhibition of dancers’ costumes will be on display all three days.

En el marco del festival Harri Xuri Dantza.

La compañía Polliki taldea y Elgar Oinka ofrecerán un espectáculo a las 20:00 en la sala Harri xuri.

El viernes y el sábado, el talo estará a la venta in situ, y habrá un bar de refrescos durante todo el fin de semana.

Durante los tres días se podrá visitar una exposición de trajes de bailarines.

Im Rahmen des Festivals Harri Xuri Dantza.

Die Theatergruppe Polliki taldea und Elgar Oinka bieten ab 20 Uhr eine Vorstellung im Harri xuri-Saal.

Am Freitag und Samstag wird vor Ort Talo verkauft und das ganze Wochenende über gibt es einen Getränkestand.

Eine Ausstellung von Kostümen der Tänzerinnen wird an allen drei Tagen zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Pays Basque