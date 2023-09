Spectacle de danse L’eau douce Route principale Louhossoa, 8 octobre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

L’eau douce se conçoit comme une rêverie chorégraphique, fouillant la part étrange, légère et ludique de cet insaisissable élément. Cette chorégraphie en solo s’attache particulièrement à faire voyager les imaginaires des spectateurs dans les différents états de l’eau. Un voyage de la glace à la neige, puis une fonte vers l’état liquide, et enfin la naissance de la brume vers un évanouissement total..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 11:00:00. EUR.

Route principale Salle Harri Xuri

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’eau douce is conceived as a choreographic reverie, delving into the strange, light and playful side of this elusive element. This solo choreography focuses on taking spectators’ imaginations on a journey through the different states of water. A journey from ice to snow, then from melting to liquid, and finally from the birth of mist to total fading.

L’eau douce se concibe como una ensoñación coreográfica que ahonda en el lado extraño, ligero y lúdico de este escurridizo elemento. Esta coreografía en solitario se centra en llevar la imaginación del público a un viaje a través de los diferentes estados del agua. Un viaje del hielo a la nieve, luego del deshielo al líquido y, por último, del nacimiento de la niebla al desvanecimiento total.

L’eau douce versteht sich als choreografische Träumerei, die den seltsamen, leichten und spielerischen Teil dieses schwer fassbaren Elements erforscht. Diese Solo-Choreografie legt besonderen Wert darauf, die Vorstellungskraft der Zuschauer auf eine Reise durch die verschiedenen Zustände des Wassers zu schicken. Eine Reise vom Eis zum Schnee, dann ein Schmelzen zum flüssigen Zustand und schließlich die Entstehung von Nebel bis hin zu einer totalen Ohnmacht.

