2e concours de puzzle Route nationale Ciron, 19 novembre 2023, Ciron.

Ciron,Indre

Venez réaliser un puzzle de 500 pièces en un minimum de temps..

Dimanche 2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Route nationale

Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire



Come and make a 500 piece puzzle in a minimum of time.

Ven a hacer un puzzle de 500 piezas en el menor tiempo posible.

Kommen Sie und erstellen Sie in kürzester Zeit ein Puzzle mit 500 Teilen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Destination Brenne