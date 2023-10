Octobre Rose Route Nationale Ciron, 21 octobre 2023, Ciron.

Ciron,Indre

La commune de Ciron et ses associations unissent leurs forces pour le cancer du sein..

Samedi 2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 18:15:00. 5 EUR.

Route Nationale

Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire



The commune of Ciron and its associations join forces for breast cancer.

El municipio de Ciron y sus asociaciones unen sus fuerzas por el cáncer de mama.

Die Gemeinde Ciron und ihre Vereine bündeln ihre Kräfte für den Brustkrebs.

