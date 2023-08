FESTIVAL D’AUTOMNE – CONFÉRENCE – VINS ET IVRESSES DANS LA LITTÉRATURE PERSANE Route Nationale 9 – Route de Pézenas Servian, 14 octobre 2023, Servian.

Servian,Hérault

La culture persane est porteuse d’une tradition bachique puissante et sacralisée. Le vin était au centre des cérémonies sacrées de l’Iran ancien et il est resté présent dans les banquets royaux de l’Iran médiéval islamisé. Leili Anvar partagera les nombreuses allusions au vin dans la littérature persane lors d’une conférence suivie par une dégustation des vins du domaine. Réservation obligatoire..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Route Nationale 9 – Route de Pézenas

Servian 34290 Hérault Occitanie



Persian culture has a powerful, sacralized tradition of drinking. Wine was at the center of sacred ceremonies in ancient Iran, and remained present at royal banquets in medieval Islamic Iran. Leili Anvar will share the many allusions to wine in Persian literature in a lecture followed by a tasting of the estate’s wines. Reservations required.

La cultura persa tiene una poderosa y sagrada tradición de beber. El vino era el centro de las ceremonias sagradas en el antiguo Irán, y siguió siendo un elemento de los banquetes reales en el Irán islámico medieval. Leili Anvar compartirá las numerosas alusiones al vino en la literatura persa en una charla seguida de una degustación de los vinos de la finca. Imprescindible reservar.

Die persische Kultur ist Träger einer mächtigen und sakralisierten Weintradition. Wein stand im Mittelpunkt der heiligen Zeremonien des alten Iran und blieb auch bei den königlichen Banketten im islamisierten mittelalterlichen Iran präsent. Leili Anvar wird die zahlreichen Anspielungen auf Wein in der persischen Literatur in einem Vortrag mit anschließender Verkostung der Weine des Weinguts mit Ihnen teilen. Reservierung erforderlich.

