Mayotte Journée portes ouvertes au chantier du Lycée des Métiers du Bâtiment ! Route Nationale 1, Longoni, Koungou Longoni, 13 octobre 2023, Longoni. Journée portes ouvertes au chantier du Lycée des Métiers du Bâtiment ! 13 et 14 octobre Route Nationale 1, Longoni, Koungou Les visites sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire, via un bulletin dédié (dans la limite des places disponibles). Un casque de sécurité vous sera prêté sur place, mais il est obligatoire de ramener des chaussures fermées sur le chantier. Situé sur le site de l’ancienne usine sucrière de Longoni, le chantier du Lycée des Métiers du Bâtiment vous ouvre exceptionnellement ses portes, lors d’une visite guidée commentée par la maîtrise d’œuvre !

Chaque créneau de visite dure environ 1 heure. Route Nationale 1, Longoni, Koungou Longoni, Koungou Longoni 97690 Mayotte Mayotte +33 6 28 93 30 24 http://encoreheureux.org/ [{« type »: « email », « value »: « permanence.lmb@encoreheureux.org »}] En arrivant depuis Mamoudzou, suivez la RN1 jusqu’au village de Longoni, puis poursuivez jusqu’au tourne à gauche. Empruntez-le et retrouvez-nous directement sur la base-vie du chantier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T08:30:00+02:00 – 2023-10-13T10:30:00+02:00

© Encore Heureux Architecte

