Randos VTT et marche Route Impériale Baigts-de-Béarn, 3 septembre 2023, Baigts-de-Béarn.

Baigts-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

8h à 8h30 Départs libre circuits VTT : 20km, 30km et 45km. Ouvert au trail.

A partir de 9h Départ libre circuits marche : 8km et 15km..

Route Impériale Salle polyvalente

Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8 a.m. to 8:30 a.m. Free start for mountain bike circuits: 20km, 30km and 45km. Open to trail runners.

From 9 a.m. Free start for walking circuits: 8km and 15km.

de 8.00 a 8.30 h Salidas libres en circuito de bicicleta de montaña: 20 km, 30 km y 45 km. Abierto a corredores de trail.

A partir de las 9 h. Salida libre para circuitos a pie: 8 km y 15 km.

8:00 bis 8:30 Uhr Freie Starts MTB-Routen: 20km, 30km und 45km. Offen für Trails.

Ab 9 Uhr Freier Start der Wanderstrecken: 8km und 15km.

