Fête de la brouette Route Heimsbrunn Burnhaupt-le-Bas, 30 août 2023, Burnhaupt-le-Bas.

Burnhaupt-le-Bas,Haut-Rhin

Au programme : Jeux gratuits pour les enfants et les plus grands. Venez également tenter votre chance à la roue de la fortune ! Petite restauration sur place et balades à poneys le dimanche matin..

2023-08-30 fin : 2023-09-03 . EUR.

Route Heimsbrunn

Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est



On the program: free games for children and adults. And try your luck at the Wheel of Fortune! Snacks on site and pony rides on Sunday morning.

En el programa: juegos gratuitos para niños y adultos. También podrá probar suerte en la rueda de la fortuna Aperitivos in situ y paseos en poni el domingo por la mañana.

Auf dem Programm: Kostenlose Spiele für Kinder und Erwachsene. Versuchen Sie auch Ihr Glück am Glücksrad! Kleine Snacks vor Ort und Ponyreiten am Sonntagmorgen.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme de Masevaux