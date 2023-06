RandoRoman Route Forestière du Beau Chêne Beauvais, 30 juin 2023, Beauvais.

Beauvais,Oise

Des parcours de balade en pleine nature dans lequel est imbriquée une histoire et des défis pour enfants et grands enfants !.

à ; fin : . 5 EUR.

Route Forestière du Beau Chêne

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France



Nature walks in which a story and challenges for children and adults are interwoven!

Paseos por la naturaleza con una historia y retos para niños y adultos

Spaziergänge in der Natur, in die eine Geschichte und Herausforderungen für Kinder und große Kinder eingebettet sind!

Mise à jour le 2023-06-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis