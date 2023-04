Animation nature : araignées effrayantes Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière Catégories d’Évènement: Grainville-la-Teinturière

Seine-Maritime

Animation nature : araignées effrayantes Route d’Yvetot, 23 septembre 2023, Grainville-la-Teinturière . Grainville-la-Teinturière ,Seine-Maritime , Animation nature : araignées effrayantes Parking des Basses eaux Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Route d’Yvetot Parking des Basses eaux

2023-09-23 15:00:00 15:00:00 – 2023-09-23 17:00:00 17:00:00

Route d’Yvetot Parking des Basses eaux

Grainville-la-Teinturière

Seine-Maritime . Une sortie pas comme les autres à la recherche des animaux qui nous font frémir. Les araignées et leur copains méconnus vous montreront leur bon cotés grâce à Elise qui vous expliquera tout à leur sujet !

RDV au parking des Basses eaux à Grainville la Teinturière à 15h.

Durée : 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire (nombre de participants limité). Une sortie pas comme les autres à la recherche des animaux qui nous font frémir. Les araignées et leur copains méconnus vous montreront leur bon cotés grâce à Elise qui vous expliquera tout à leur sujet !

RDV au parking des Basses eaux à Grainville la Teinturière à 15h.

Durée : 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire (nombre de participants limité). Route d’Yvetot Parking des Basses eaux Grainville-la-Teinturière

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Grainville-la-Teinturière, Seine-Maritime Autres Lieu Grainville-la-Teinturière Adresse Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Route d'Yvetot Parking des Basses eaux Ville Grainville-la-Teinturière Departement Seine-Maritime Tarif Lieu Ville Route d'Yvetot Parking des Basses eaux Grainville-la-Teinturière

Animation nature : araignées effrayantes Route d’Yvetot 2023-09-23 was last modified: by Animation nature : araignées effrayantes Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière 23 septembre 2023 Parking des Basses eaux Route d'Yvetot Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Route d'Yvetot Grainville-la-Teinturière seine-maritime

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime