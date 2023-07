Spectacle « aux âmes citoyens! » Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière, 25 août 2023, Grainville-la-Teinturière.

Grainville-la-Teinturière,Seine-Maritime

Spectacle de danse, chant, théâtre et musique live.

> vendredi 25 aout à 20h

> samedi 26 août à 20h

> dimanche 27 août à 15h

RDV à la salle cauchoise

Tarif 10€ (5€/-12 ans).

2023-08-25

Route d’Yvetot Salle cauchoise

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie



A show featuring dance, song, theater and live music.

> friday august 25 at 8pm

> Saturday, August 26, 8pm

> Sunday August 27 at 3pm

RDV at Salle Cauchoise

Price 10? (5?/12 yrs)

Danza, canto, teatro y música en directo.

> Viernes 25 de agosto a las 20.00 h

> Sábado 26 de agosto a las 20.00 h

> Domingo 27 de agosto a las 15.00 h

Cita en la Sala Cauchoise

10 (5?/12 años)

Show mit Tanz, Gesang, Theater und Live-Musik.

> Freitag, 25. August um 20 Uhr

> Samstag, 26. August um 20 Uhr

> Sonntag, 27. August um 15 Uhr

RDV in der Salle Cauchoise

Preis 10 (5 / 12 Jahre)

