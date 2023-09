Le coin des vendangeurs – S’Herbschder Stiewel Route du vin Cleebourg, 29 septembre 2023, Cleebourg.

Cleebourg,Bas-Rhin

C’est la saison des vendanges à Cleebourg ! Pour fêter cela, la Musique Vogésia de Cleebourg vous propose de partager un bon repas et une bonne bouteille autour d’animations qui vous feront rire, danser et chanter..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . 0 EUR.

Route du vin

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



It’s harvest season in Cleebourg! To celebrate, the Musique Vogésia de Cleebourg invites you to share a good meal and a good bottle of wine, with entertainment that will make you laugh, dance and sing.

¡Es tiempo de vendimia en Cleebourg! Para celebrarlo, la Musique Vogésia de Cleebourg le invita a compartir una buena comida y una buena botella de vino con espectáculos que le harán reír, bailar y cantar.

In Cleebourg ist die Zeit der Weinlese angebrochen! Um dies zu feiern, lädt die Musique Vogésia de Cleebourg Sie ein, ein gutes Essen und einen guten Tropfen zu teilen, rund um Animationen, die Sie zum Lachen, Tanzen und Singen bringen werden.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte