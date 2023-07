Portes ouvertes de la Cave de Cleebourg Route du Vin Cleebourg, 20 août 2023, Cleebourg.

Cleebourg,Bas-Rhin

Découverte des installations de la cave, ses vins et crémants. Parcours du sentier viticole en compagnie de viticulteurs qui raconteront toutes les facettes de leur métier..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . 0 EUR.

Route du Vin

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Discover the winery’s facilities, wines and crémants. Take a stroll along the wine trail in the company of winegrowers who will tell you all about their profession.

Descubra las instalaciones de la bodega, sus vinos y sus crémants. Pasee por la ruta del vino en compañía de viticultores que le contarán todo sobre su profesión.

Entdeckung der Einrichtungen des Weinkellers, seiner Weine und Crémants. Wanderung auf dem Weinlehrpfad in Begleitung von Winzern, die von allen Facetten ihres Berufs erzählen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte