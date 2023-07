Nuit blanche Route du Vin Cleebourg, 18 août 2023, Cleebourg.

Cleebourg,Bas-Rhin

Entre amis, en famille ou en solo, participez à cette soirée animée par un DJ ! Restauration sur place. Vins et crémants..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 23:59:00. 0 EUR.

Route du Vin

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



With friends, family or on your own, join in the fun with a DJ! Catering on site. Wines and crémants.

Tanto si estás con amigos, en familia o solo, ¡únete a la diversión con un DJ! Catering in situ. Vinos y crémants.

Ob mit Freunden, der Familie oder allein, nehmen Sie an diesem Abend teil, der von einem DJ moderiert wird! Verpflegung vor Ort. Weine und Crémants.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte