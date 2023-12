Marché aux Nouveaux Jardins de la solidarité Route du vieux Chêne Moirans Catégories d’Évènement: Isère

Moirans Marché aux Nouveaux Jardins de la solidarité Route du vieux Chêne Moirans, 21 décembre 2023, Moirans. Moirans Isère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 09:30:00

fin : 2023-12-31 12:00:00 Un petit marché est ouvert sur place pour vous proposer les légumes bio de saison ainsi que des plants d’arbres, fleurs, légumes en fonction des saisons..

Route du vieux Chêne

Moirans 38430 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Catégories d'Évènement: Isère, Moirans Code postal 38430 Lieu Route du vieux Chêne Adresse Route du vieux Chêne Ville Moirans Departement Isère

