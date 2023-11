Soirée on man show Route du Vieux Bourg Cabanac-et-Villagrains, 2 décembre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

La Bande à Bono , 6 humoristes de l’école du One Man Show de Bordeaux , se délocalise sur Cabanac et Villagrains !

Une soirée qui se promet riche en fous rires..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Route du Vieux Bourg Salle des fêtes de Villagrains

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Bande à Bono , 6 comedians from the Bordeaux School of One Man Show, are coming to Cabanac and Villagrains!

An evening full of laughter.

La Bande à Bono , 6 cómicos de la escuela One Man Show de Burdeos, llegan a Cabanac y Villagrains

Una velada llena de risas.

Die Bande à Bono, sechs Komiker der One-Man-Show-Schule in Bordeaux, ist in Cabanac et Villagrains zu Gast!

Dieser Abend verspricht, reich an Lachsalven zu werden.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Montesquieu