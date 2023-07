Grand spectacle pyrotechnique du 14 juillet Route du Viaduc Saint-Yrieix-la-Perche, 14 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Des mesures de sécurité et un plan de circulation sont mis en place. Certaines zones autour du lac sont interdites au public (plans disponibles en mairie ou sur www.saint-yrieix.fr).

Suivi d’un bal avec Nathalie Legay. À la tombée de la nuit, lac d’Arfeuille.

Gratuit..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:30:00. .

Route du Viaduc

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Safety measures and a traffic plan are in place. Certain areas around the lake are off-limits to the public (maps available from the town hall or at www.saint-yrieix.fr).

Followed by a dance with Nathalie Legay. At dusk, Lac d?Arfeuille.

Free admission.

Se han establecido medidas de seguridad y un plan de tráfico. Algunas zonas alrededor del lago están cerradas al público (mapas disponibles en el ayuntamiento o en www.saint-yrieix.fr).

A continuación, baile con Nathalie Legay. Al anochecer, Lac d’Arfeuille.

Entrada gratuita.

Es werden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und ein Verkehrsplan aufgestellt. Bestimmte Bereiche rund um den See sind für die Öffentlichkeit gesperrt (Pläne sind im Rathaus oder unter www.saint-yrieix.fr erhältlich).

Anschließend Tanz mit Nathalie Legay. Bei Einbruch der Dunkelheit, Lac d’Arfeuille.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Saint-Yrieix