« Tu cherches un job pour l’été ? Prépare ton CV » route du temple Arès, 21 février 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

Public adolescent et jeunes adultes. Rendez-vous au PAIJ.

Gratuit.

Inscription obligatoire..

route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Arès