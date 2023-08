Loup garou et autres jeux* route du temple Arès, 30 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Après-midi loup garou et autres jeux .Pour les adolescents de 11 à 17 ans. Rendez-vous au PAIJ.

*Le PAIJ est un accueil collectif de mineurs et soumis à une réglementation. Les parents doivent remplir un dossier d’inscription pour leur adolescent (11/17 ans) avant toute fréquentation ou activité. Programme sous réserve de modification..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Werewolf and other games for teenagers aged 11 to 17. Meet at PAIJ.

*The PAIJ is a regulated group activity for minors. Parents must complete a registration form for their teenager (aged 11/17) before taking part in any activity. Program subject to change.

Tarde de hombres lobo y otros juegos para adolescentes de 11 a 17 años. Encuentro en el PAIJ.

*El PAIJ es un lugar de acogida colectiva para menores y está sujeto a un reglamento. Los padres deben rellenar un formulario de inscripción para su hijo adolescente (de 11 a 17 años) antes de participar en cualquier actividad. Programa sujeto a cambios.

Werwolf-Nachmittag und andere Spiele für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren. Treffpunkt: PAIJ.

*Das PAIJ ist eine kollektive Aufnahme von Minderjährigen und unterliegt einer Regelung. Die Eltern müssen für ihre Jugendlichen (11/17 Jahre) vor jedem Besuch oder jeder Aktivität ein Anmeldeformular ausfüllen. Programmänderungen vorbehalten.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès