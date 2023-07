Accrobranche avec pique-nique route du temple Arès, 28 août 2023, Arès.

Arès,Gironde

Sortie accrobranche sur la journée organisé par le point animation et information jeunesse. Prévoir un pique-nique.

Public adolescent – Payant selon quotient familial.

Inscription obligatoire.

Rendez-vous au PAIJ..

2023-08-28 fin : 2023-08-28 17:00:00. .

route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Day trip to the accrobranche (tree climbing) organized by the « Point Animation et Information Jeunesse ». Please bring a picnic.

Adolescent public – Charge according to family quota.

Registration required.

Meeting point at PAIJ.

Excursión de un día a la accrobranche (escalada de árboles) organizada por el centro de información y actividades para jóvenes. Prepara un picnic.

Adolescentes – Tarifa familiar aplicable.

Inscripción obligatoria.

Punto de encuentro en el PAIJ.

Ein ganztägiger Ausflug zum Baumklettern, organisiert von der Jugendanimation und -information. Ein Picknick mitbringen.

Jugendliche – Kostenpflichtig nach Familienquotient.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Treffpunkt: PAIJ.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Arès