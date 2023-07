CAP 33 ET CAP 33 JUNIORS Route du Temple Arès, 1 août 2023, Arès.

Arès,Gironde

Découverte de nombreuses pratiques sportives.

CAP 33 pour les plus de 15 ans et les familles.

CAP 33 Juniors pour les 10-14 ans.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme..

2023-08-01 fin : 2023-08-31 . .

Route du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover a wide range of sporting activities.

CAP 33 for over-15s and families.

CAP 33 Juniors for 10-14 year-olds.

Registration required at the Tourist Office.

Descubra una amplia gama de actividades deportivas.

CAP 33 para mayores de 15 años y familias.

CAP 33 Juniors para jóvenes de 10 a 14 años.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

Entdeckung zahlreicher Sportarten.

CAP 33 für über 15-Jährige und Familien.

CAP 33 Juniors für 10- bis 14-Jährige.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Arès