Moto-cross et pique nique route du temple Arès, 24 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Sortie motocross, pique-nique et baignade à Hostens.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans. Payant selon quotient familial.

Rendez-vous au PAIJ .Inscription obligatoire.

Attention : remplir un dossier d’inscription à l’avance (carnet de santé, attestation CAF, test d’aisance aquatique pour les activités nautiques).

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 17:00:00. .

route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Motocross outing, picnic and swimming at Hostens.

For teenagers aged 11 to 17. Charge according to family income.

Meeting point at the PAIJ.

Please fill in a registration form in advance (health record, CAF certificate, aquatic fluency test for water activities)

Salida de motocross, picnic y baño en Hostens.

Para adolescentes de 11 a 17 años. Precio en función de la renta familiar.

Punto de encuentro en el PAIJ, inscripción obligatoria.

Atención: rellenar previamente una ficha de inscripción (cartilla sanitaria, certificado CAF, prueba de fluidez acuática para las actividades deportivas acuáticas)

Motocross-Ausflug, Picknick und Schwimmen in Hostens.

Für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren. Kostenpflichtig nach Familienquotient.

Treffpunkt im PAIJ, Anmeldung erforderlich.

Achtung: Anmeldeunterlagen im Voraus ausfüllen (Gesundheitszeugnis, CAF-Bescheinigung, Wassergewöhnungstest für Wassersportaktivitäten)

