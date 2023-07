Cet évènement est passé Soirée jeux et pizza route du temple Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Soirée jeux et pizza route du temple Arès, 19 juillet 2023, Arès. Arès,Gironde Soirée et jeux avec les résidents de l’Ehpad,. Pour les adolescents .

Rendez-vous au PAIJ.

Inscription obligatoire..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Evening and games with Ehpad residents. For teenagers .

Meet at PAIJ.

Registration required. Veladas y juegos con los residentes del Ehpad. Para los adolescentes.

Punto de encuentro en el PAIJ.

Inscripción obligatoria. Abend und Spiele mit den Bewohnern des Ehpads,. Für Jugendliche .

Treffpunkt im PAIJ.

