Spectacle : Zou Route du Stade Maslacq, 7 novembre 2023, Maslacq.

Maslacq,Pyrénées-Atlantiques

À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le temps. S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens ont pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand orchestre improvisé pour quelques poignées d’orteils, des dizaines de cordes vocales, une flopée de bouches et quelques paires d’oreilles !

Par la Cie sons de toile..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . EUR.

Route du Stade Salle socio-culturelle

Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Working in pairs and with their bare hands, they compose live, everywhere and all the time. Inspired by the noises around them, these curious musicians use their bodies and the audience as their only instruments, which they gradually bring together to form a large improvised orchestra for a few handfuls of toes, dozens of vocal chords, a flock of mouths and a few pairs of ears!

By Cie sons de toile.

Trabajando en parejas y con las manos desnudas, componen en directo, en todas partes y todo el tiempo. Inspirados por los ruidos que les rodean, estos curiosos músicos utilizan sus cuerpos y al público como únicos instrumentos, construyendo poco a poco una enorme orquesta improvisada para unos cuantos puñados de dedos de los pies, decenas de cuerdas vocales, un sinfín de bocas y unos cuantos pares de oídos

Por Cie sons de toile.

Zu zweit und mit bloßen Händen komponieren sie live, überall und zu jeder Zeit. Diese seltsamen Musiker lassen sich von den Geräuschen der Umgebung inspirieren und haben als einziges Instrument ihren Körper und das Publikum, das sie nach und nach zu einem großen improvisierten Orchester zusammenfügen, das aus einigen Handvoll Zehen, Dutzenden Stimmbändern, einem Haufen Münder und einigen Ohrenpaaren besteht!

Von der Cie sons de toile.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Coeur de Béarn