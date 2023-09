Cet évènement est passé Mois du foot féminin Route du stade Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Mois du foot féminin Route du stade Le Chambon-sur-Lignon, 28 septembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon. Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire Venez assister aux entraînements de l’ASM lors de séances ouvertes au public !.

Route du stade Stade du Lignon

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Attend ASM training sessions open to the public! ¡Venga a ver las sesiones de formación de ASM abiertas al público! Besuchen Sie die Trainingseinheiten der ASM bei öffentlich zugänglichen Sitzungen!

