Super loto Route du STade Craponne-sur-Arzon, 3 décembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

De nombreux lots sont à gagner et une tombola sera tirée sur place !

Sur place, buvette et vente de gâteaux..

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Route du STade Salle polyvalente

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Many prizes are to be won and a tombola will be drawn on the spot!

On the spot, refreshment bar and sale of cakes.

Se podrán ganar muchos premios y se sorteará una tómbola en el acto

En el lugar, barra de refrescos y venta de pasteles.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen und vor Ort wird eine Tombola veranstaltet!

Vor Ort gibt es Getränke und Kuchenverkauf.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay