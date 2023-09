Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Simone Guignard Route du Stade, Caminade Thégra, 14 octobre 2023, Thégra.

Thégra,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Un atelier où se bousculent cours, consignes, pinceaux, et tubes de peintures, tout un attirail de bric et de broc mêlé au grand enthousiasme de peindre. Su cette terre lotoise, en perpétuelle recherche picturale, avide de rencontres et de partage. C’est au cœur de la nature environnante, que par touches de couleurs, par techniques mixtes, je me suis mise à partager l’accès de mon regard sur le monde réel ou imaginaire à travers mes créations. Et finalement à l’image de la vie, je peins comme cela vient, avec des hauts et des bas, du hasard, de l’instantané et je n’en doute pas de l’inachevé. Lors de ces journées portes ouvertes, nous pourrons partager cette liberté personnelle.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Route du Stade, Caminade

Thégra 46500 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their universe

A workshop where lessons, instructions, brushes and tubes of paint are jostled about, a whole lot of odds and ends mixed with the great enthusiasm for painting. In this land of the Lot, in perpetual pictorial search, eager to meet and share. It’s in the heart of the surrounding countryside that, with touches of color and mixed techniques, I’ve begun to share my view of the real or imaginary world through my creations. And in the end, like life itself, I paint as it comes, with ups and downs, chance, the instantaneous and, I have no doubt, the unfinished. During these open days, we’ll be able to share in this personal freedom

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a sus talleres para descubrir su universo

Un taller en el que se mezclan lecciones, instrucciones, pinceles y tubos de pintura, todo un abanico de cachivaches con el gran entusiasmo por la pintura. En esta tierra del Lot, en perpetua búsqueda pictórica, deseosos de encontrarse y compartir. Es en el corazón de los paisajes que me rodean donde, con toques de color y técnicas mixtas, he comenzado a compartir mi visión del mundo real o imaginario a través de mis creaciones. Y al final, como la vida misma, pinto sobre la marcha, con altibajos, el azar, lo instantáneo y, no me cabe duda, lo inacabado. Durante estas jornadas de puertas abiertas, podremos compartir esta libertad personal

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welt zu entdecken

Ein Atelier, in dem sich Kurse, Anweisungen, Pinsel und Farbtuben tummeln, ein buntes Sammelsurium an Utensilien, das von der großen Begeisterung für das Malen geprägt ist. In dieser Region Lothringens ist sie ständig auf der Suche nach Malerei und begierig auf Begegnungen und Austausch. Inmitten der umliegenden Natur habe ich mit Farbtupfern und Mischtechniken begonnen, meinen Blick auf die reale oder imaginäre Welt mit meinen Kreationen zu teilen. Und schließlich, wie das Leben, male ich so, wie es kommt, mit Höhen und Tiefen, mit dem Zufall, dem Augenblick und, daran zweifle ich nicht, mit dem Unvollendeten. An diesem Tag der offenen Tür können wir diese persönliche Freiheit teilen

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Vallée de la Dordogne