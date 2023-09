Bal Trad d’Automne Route du Stade, Ajain (23) Bal Trad d’Automne Route du Stade, Ajain (23), 28 octobre 2023, . Bal Trad d’Automne Samedi 28 octobre, 20h30 Route du Stade, Ajain (23) 8€ Atelier danses trad’ (préparation au bal) accompagné par des musiciens de 17h30 à 19h animé par Marion Lelache (Tarif : 10 € / 5€ pour les enfants (à partir de 10 ans) OU formule Atelier + bal à 15€ A partir de 19h : buvette +petite restauration sur place (sandwichs, tartines, gâteaux…) 20h30 : BAL TRAD ( participation 8€) 1ère partie : les frères Lainé 2ème partie : Manquab’ source : événement Bal Trad d’Automne publié sur AgendaTrad Route du Stade, Ajain (23) Salle polyvalente d’Ajain

