Visite gourmande au Château de Le Vignau Route du Seigne Le Vignau, 10 novembre 2023, Le Vignau.

Le Vignau,Landes

Le domaine du Vignau se situe au coeur des Landes, dans le bas Armagnac … C’est un lieu plein d’histoire mais abîmé par le temps et la pluie! Nous vous proposons de venir muni d’une frontale pour une visite avec apéro dinatoire dans le château.

3 chances de venir au château ! Le 10 Novembre, le 8 Décembre et le 12 Janvier..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Route du Seigne

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Domaine du Vignau is located in the heart of the Landes region, in the Bas Armagnac … It’s a place full of history, but damaged by time and rain! We suggest you come equipped with a headlamp for a visit with an aperitif-dinner in the château.

3 chances to come to the château! November 10, December 8 and January 12.

El Domaine du Vignau está situado en el corazón de las Landas, en la región de Bas Armagnac … ¡Es un lugar lleno de historia pero dañado por el tiempo y la lluvia! Le proponemos que venga con una linterna frontal para una visita con aperitivo y cena en el château.

3 oportunidades para venir al castillo 10 de noviembre, 8 de diciembre y 12 de enero.

Die Domaine du Vignau liegt im Herzen von Les Landes, in der Region Bas Armagnac … Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, der jedoch durch die Zeit und den Regen beschädigt wurde! Wir schlagen Ihnen vor, mit einer Stirnlampe zu kommen, um das Schloss zu besichtigen und einen Aperitif zu genießen.

es gibt drei Möglichkeiten, zum Schloss zu kommen! Am 10. November, am 8. Dezember und am 12. Januar.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Grenade