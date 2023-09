Octobre Rose Route du Ripault Monts, 15 octobre 2023, Monts.

Monts,Indre-et-Loire

Participez à cette œuvre caritative à l’occasion d’Octobre Rose au Domaine de Candé. Collecte de dons en faveur de l’association « Les Roses Poudrés », agissons ensemble contre le cancer du sein. Diverses animations : Echauffement avant la course avec Fight Club 37, full contact. Course des roses,….

Dimanche 2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Route du Ripault

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Take part in this charity event on the occasion of Pink October at the Domaine de Candé. Donations will be collected for the « Les Roses Poudrés » association, working together to fight breast cancer. Various events: Pre-race warm-up with Fight Club 37, full contact. Rose race,…

Participe en este acto benéfico con motivo del Octubre Rosa en el Domaine de Candé. Se recogerán donativos a favor de la asociación « Les Roses Poudrés », que colabora en la lucha contra el cáncer de mama. Diversas actividades: calentamiento previo a la carrera con Fight Club 37, full contact. Carrera de rosas,…

Nehmen Sie an dieser Wohltätigkeitsveranstaltung anlässlich des Rosa Oktobers in der Domaine de Candé teil. Spenden werden zugunsten des Vereins « Les Roses Poudrés » gesammelt, der gemeinsam gegen Brustkrebs kämpft. Verschiedene Animationen: Aufwärmen vor dem Lauf mit Fight Club 37, Vollkontakt. Lauf der Rosen,…

