Théâtre de l’Ante : Le Cercle de Craie Caucasien de Bertolt Brecht Route du Ripault Monts, 18 août 2023, Monts.

Monts,Indre-et-Loire

Présenté par le Théâtre de L’Ante. Un prologue, du théâtre dans le théâtre, des chansons entre les séquences, une histoire édifiante et troublante, une intrigue historique et d’aujourd’hui… Du théâtre épique, intime ou à grand spectacle, avec des scènes de comédie ou des récits de bataille.

Samedi 2023-08-18 21:30:00 fin : 2023-08-19 23:00:00. 16 EUR.

Route du Ripault

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Presented by Théâtre de L?Ante. A prologue, theater within theater, songs between sequences, an uplifting and disturbing story, a historical and contemporary plot? Epic theater, intimate or grand spectacle, with comedy scenes or battle stories

Presentado por el Théâtre de L’Ante. Un prólogo, teatro dentro del teatro, canciones entre secuencias, una historia edificante e inquietante, una trama histórica y contemporánea? Teatro épico, espectáculo íntimo o grandioso, con escenas cómicas o historias de batallas

Präsentiert vom Théâtre de L?Ante. Ein Prolog, Theater im Theater, Lieder zwischen den Sequenzen, eine erbauliche und verstörende Geschichte, eine historische und aktuelle Handlung? Episches Theater, intim oder groß, mit komödiantischen Szenen oder Schlachtgeschichten

