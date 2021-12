Route du Rhum – Destination Guadeloupe Saint-Malo, 25 octobre 2022, Saint-Malo.

Route du Rhum – Destination Guadeloupe Port de Saint-Malo Devant les remparts Saint-Malo

2022-10-25 – 2022-11-06 Port de Saint-Malo Devant les remparts

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

12ème édition – Village de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe

à partir du 25 octobre 2022 avec un départ de course le 6 novembre 2022.

Créée en 1978, sous l’impulsion de Michel Etévenon, La Route du Rhum-Destination Guadeloupe est la reine des courses transatlantiques en solitaire. Depuis 10 éditions, elle relie Saint-Malo à Pointe-à- Pitre, la ?Bretagne à la Guadeloupe et regroupe sur une même ligne de départ les plus grands marins.

De la victoire de Mike Birch sur son petit trimaran jaune lors de la première édition, à l’arrivée? époustouflante de Loïck Peyron sur son multicoque géant lors de la dixième en 2014, en passant par le sacre de Florence Arthaud en 1990 ou le doublé de Laurent Bourgnon en 1994 et 1998, le Rhum a laissé des images fortes dans la mémoire de tous les français.

?Le dimanche 6 novembre 2022, l’épreuve organisée tous les quatre ans par OC Sport Pen Duick, fêtera sa 12ème édition.

Elle accueillera six catégories : la catégorie Ultime, la Multi50, les Imoca, les Class40, les Rhum Multicoques et les Rhum Monocoques. Ils s’élanceront tous à la même heure sur un tracé de 3 542 milles.?

Une très grande édition pour les marins, le grand public, les? partenaires et l’ensemble des parties prenantes de l’événement.

