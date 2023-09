Visite guidée de la sucrerie d’Erstein (Cristal Union) Route du Rhin Erstein, 17 octobre 2023, Erstein.

Découverte de toutes les facettes de la fabrication du sucre..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 16:00:00. 0 EUR.

Route du Rhin

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of all the facets of sugar production.

Descubra todas las facetas de la producción de azúcar.

Entdeckung aller Facetten der Zuckerherstellung.

