Côtes dArmor Pleumeur-Bodou . L’adolescence est une phase de mutation entre l’enfance et l’âge adulte. Au cours de cette phase, l’adolescent apprendra s’émanciper, à s’identifier et à réorganiser son intériorité. Pour cela, il devra s’ouvrir à de nouveaux espaces, construire de nouveaux liens et canaliser le volcan émotionnel qui s’éveille en lui. Tout cela est un grand bouleversement pouvant être à l’origine de nombreux troubles : anxiété, stress, addiction, troubles du comportement alimentaire, …, etc., avec comme corollaire la mise en œuvre d’autant de fausses bonnes solutions pour tenter d’apaiser les tensions que procure ce chantier de la construction de soi. Le conférencier, Jean-Christophe Seznec est médecin psychiatre libéral à Lannion, ancien chef de clinique à Bicêtre. Il anime le Blog à Palabres. Il est consultant en entreprises et conférencier. http://www.armorscience.org/ Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou

