LECTURE DE PAYSAGE EN CANOË AU SALAGOU Route du Puech Lodève, 1 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Au fil de l’eau et accompagné d’un guide découvrez les richesses de ce paysage atypique. De l’observation de la nature au volcan ayant façonné le territoire, apprenez à lire ce paysage depuis votre embarcation. Découvrez l’histoire du lac et profitez d’un instant convivial et d’échange autour d’un pique-nique. Vivez un moment hors du temps..

2023-08-01 18:00:00 fin : 2023-08-01 21:00:00. EUR.

Route du Puech

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Accompanied by a guide, discover the riches of this atypical landscape. From nature observation to the volcano that shaped the land, learn to read the landscape from your boat. Discover the history of the lake and enjoy a convivial moment of exchange over a picnic lunch. Experience a moment out of time.

Acompañado por un guía, descubra las riquezas de este paisaje atípico. Desde la observación de la naturaleza hasta el volcán que dio forma a la zona, aprenda a leer el paisaje desde su embarcación. Averigüe más sobre la historia del lago y disfrute de una charla amistosa en torno a un picnic. Viva un momento fuera del tiempo.

Entdecken Sie mit einem Führer auf dem Wasser den Reichtum dieser atypischen Landschaft. Von der Naturbeobachtung bis zum Vulkan, der das Gebiet geformt hat, lernen Sie, diese Landschaft von Ihrem Boot aus zu lesen. Entdecken Sie die Geschichte des Sees und genießen Sie einen Moment der Geselligkeit und des Austauschs bei einem Picknick. Erleben Sie einen Moment außerhalb der Zeit.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC